Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Стереотипное изображение женщины превалирует в казахстанских фильмах – Аида Балаева

    21 Декабря 2022, 16:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане мало фильмов, в которых описывается образ образованной и успешной женщины. Об этом заявила заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотелось бы затронуть вопрос подачи образа женщины в медиа, и, в частности, в кино. На мой взгляд, это также немаловажный инструмент влияния на улучшение ситуации в области гендерного равенства - как в стране, так и в регионе», - сказала Аида Балаева.

    Спикер отметила, что в последнее время в Казахстане и в ряде стран Центральной Азии высказываются замечания о том, что в современных фильмах нет ярких женских ролей, способных олицетворять модель успешной женщины.

    «В Казахстане проводился анализ кинофильмов за последние 10 лет на предмет изучения гендерных стереотипов. Результаты показали, что превалирует стереотипное изображение женщины и гендерных ролей. В отечественных фильмах часто встречаются такие образы, как мать, образ страдающей женщины с внутренней болью, женщины-Амазонки, женщины-подруги, возлюбленной главного героя, невесты, второй жены и крайне мало картин, в которых описывается образ образованной и успешной женщины. Думаю, нам всем пора подумать над этим. Уверена, что моделей, с которых можно брать образ, у наших народов на сегодня много», - подчеркнула Аида Балаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Культура СМИ Общество Кинематограф
    Новости по теме
    Новости по теме
    Банки приняли заявления на 284 млрд тенге на выплатау компенсации по тенговым депозитам
    До 20% планируется увеличить количество женщин в управленческом секторе в РК
    Около 100 тысяч детей в столице обеспечены бесплатным горячим питанием
    Кантар: противостояние заговорщикам и радикалам
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров