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    Степные рыси попали в фотоловушки в Устюртском заповеднике

    6 Сентября 2022, 21:54

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Кадры со степными рысями, на одном из кадров можно увидеть самку и детеныша, из фотоловушек опубликованы на странице Устюртского государственного природного заповедника в Instagram. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Каракал - хищное млекопитающее семейства кошачьих.

    Внешне напоминает рысь, но меньше размерами, стройнее и с однотонной окраской. Длина тела 65-82 см, хвоста - 25-30 см, высота в холке около 45 см; масса 11-20 кг. Уши с кисточками (до 5 см) на концах. На лапах - щетка из жестких волос, облегчающая передвижение по песку.

    Мех короткий и густой. Окраска: песчаный или красновато-коричневый верх, беловатый низ; по бокам морды чёрные отметины. Кисточки и наружная сторона ушей — черные, поэтому его и назвали каракалом (от тюркского qara qulaq - «черное ухо»).

    «Каракалы встречаются в пустынных, полупустынных районах и горных долинах Казахстана. Точное число их до сих пор неизвестно. Из года в год численность сокращается, поэтому этот вид взят под охрану и занесен в список Международного союза охраны природы и «Красную книгу» Казахстана. В Мангистауской области каракалов можно встретить на территории Устюртского заповедника и прилегающих к нему территорий», - написали сотрудники заповедника.

    Фото: www.instagram.com/ustirt_kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Мангистауская область Животные
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