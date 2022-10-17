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    Степной пожар вспыхнул в сельской зоне Аксу

    17 Октября 2022, 13:25

    АКСУ. КАЗИНФОРМ - В сельской зоне Аксу около Курколя на открытой территории горят сухая трава и камыш ориентировочно на четырех очагах площадью 10, 15, 11 и 12 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рavlodarnews.kz.

    Информация о пожаре в сельском округе имени М.Омарова поступила 17 октября в 07:54, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Тем временем в Майском районе опасаются, что огонь может перекинуться на их территорию. По словам акима района Агыбая Амирина, они направили на помощь соседям 70 человек на двух машинах.

    – Ветер дует в нашу сторону. Сначала там село Жанатлек, потом Басколь, где находится пожарный пост. Аким села Басколь говорит, что с той стороны виден густой дым, – добавил Агыбай Амирин.

    Ранее, 12 октября, в сельской зоне Аксу ликвидировали пожар, который охватил несколько участков общей площадью 192 гектара.

    Фото: pavlodarnews.kz
    Павлодарская область Происшествия МЧС
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