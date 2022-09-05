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    Степной пожар ликвидирован в Зайсанском районе

    5 Сентября 2022, 14:34

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На территории Зайсанского района Айнабулакского сельского округа горели сухая трава,​ кустарник. Огонь быстро распространился по горно-степной местности. 5 сентября в 08 часов 00 минут на площади 45 га огонь полностью ликвидирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    ​В тушении было ​ задействовано максимальное количество сил и средств: от ДЧС ВКО, лесников, пограничного управления по Зайсанскому району, местные исполнительные органы. Всего более 30 человек и семи единиц техники.

    Тушение было усложнено сложным рельефом местности и ветром. Благодаря слаженности действий участвующих в борьбе с огнем, удалось справиться и избежать угрозы распространения огня на населенные пункты и ликвидировать огонь.

    В пожароопасный период сотрудники ДЧС ВКО рекомендуют строго соблюдать правила пожарной безопасности. Ни в коем случае при посещении лесов не разводить огонь и костры, на открытой территории и дачных массивах не допускать палов травы

    При пожаре незамедлительно сообщать по номеру 101 или 112.

    Ранее сообщалось, что лесной пожар тушат в ВКО. На территории КГУ «Зыряновское лесное хозяйство» Быковское лесничество загорелась трава и кустарник. Предварительная площадь пожара – 167 га.


    Фото: www.instagram.com/shygysqaz_tjd

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Пожар ДЧС
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