Степь и люди: книгу немецкого исследователя 1925 года издали на казахском и русском языках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 30-летия Независимости РК ученые Евразийского национального университета впервые перевели книгу немецкого ученого Максима Кучинского «Степь и люди. Путешествие через Казахстан и наблюдения над жизнью, культурой и болезнями» на казахский и русский язык. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

К нига, изданная в Лейпциге в 1925 году - результат изучения антрополога жизни, традиций, здоровья, методов лечения казахов. В этом ему помогали известные деятели Алаш А. Бокейхан, А. Досулы, К. Кеменгерулы и другие.

Ответственный редактор фолианта, проректор ЕНУ им. Л .Н. Гумилева Дихан Камзабекулы отмечает, что Мухтар Ауезов не мог найти этот труд. Это удалось казахской девушке-библиотекарю, нашедшей книгу 10 лет назад в Германии.

Главный редактор книги - академик НАН РК, ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков. В составе редколлегии: ученые Д. Камзабекулы, С. Жусуп, И. Турсунов, Т. Боссерт, Ю. Попов, К. Кеменгер и другие.

На казахский и русский язык фолиант перевели филологи, профессоры ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Жантас Жакып и Айгуль Бижкенова.

Максим Кучинский – доктор, физиолог, антрополог, бактериолог немецкого происхождения. В течение жизни путешествовал по России, Казахстану, Монголии и Китаю, где изучал особенности жизни людей.