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    Стены домов начали трескаться из-за жары во Франции

    27 Августа 2022 07:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во Франции из-за длительной засухи трескаются стены домов, построенных на глинистом грунте. Это касается небольших и старых сельских зданий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Местные жители говорят, что трещины в стенах могут привести к обрушению крыши. Также из-за жаркой погоды французский виноград созрел на месяц раньше нормы. Обычно урожай собирают в середине сентября, теперь же уборку завершили в августе.

    На пастбищах из-за жары высохла трава, скоту попросту нечего есть. Многие фермеры вынуждены держать животных в стойлах и расходовать запасы корма на зиму, а пополнить их своими силами невозможно. Даже те коровы, которых выпускают пастись, предпочитают лежать в тени, а не нагуливать молоко.

    Представители агросектора предупреждают, что молока в этом году будет минимум на 20% меньше, Франции грозит дефицит картошки и, например, меда.

    Ранее сообщалось, что Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии выпустил доклад, в котором ученые предупреждают: две трети территории европейского континента столкнулись с сильнейшей засухой за последние пять веков. 17% континента находятся на грани полного пересыхания.

    Фото: euronews.com
    Франция Европа Мировые новости
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