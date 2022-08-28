Стендаперы Казахстана: о казахстанском юморе, обидах и табу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В последние годы стендап набирает обороты и стремительно развивается как отдельный творческий жанр. Столичные заведения и бары сложно представить без выступления комиков. Юмористы не просто рассказывают шутки. Их рассказы основаны на историях из жизни, именно это вызывает отклик в зрителях. Корреспондент МИА «Казинформ» побывала на одном из таких концертов. Зал не пустовал и это неудивительно. Вечер в тот день украсили резиденты Stand Up Astana Галым Калиакбаров, Мадина Байболова, Асет Уваев и Алексей Луговской. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» комики рассказали о специфике казахстанского юмора, о том, как они открыли для себя стендап и сложно ли шутить о личном.

Стэндап - обмен энергией

«Стендап – это то, что у меня получается, что может приносить мне пользу. Это взаимный обмен энергией. На данный момент это моя основная и приоритетная деятельность. Я не считаю, что хорошо шучу. Я самокритичен. В некоторых моментах думаю, что придумал крутую шутку. Это, наверное, публике решать: хорошо ли я шучу или нет. Были попытки в школе выступать. Когда отматываешь время назад, понимаешь, что это был стендап. В школе не было команды КВН. Помню, как выступал на последнем звонке с монологом и просто говорил про школьные времена», - поделился Галым Калиакбаров.

Асет Уваев уже много лет занимается творчеством. Подработка в качестве вожатого в школьном лагере, игра в КВН в стенах университета – так у нашего героя постепенно появилось желание чаще выходить на сцену. По его словам, выступление в барах раньше не было столь популярным как сейчас. В наши дни стендап обрел новое дыхание.

«Когда играл в КВН, был знаком с резидентами Stand Up Astana Джамбулом Кульдеевым, Алексеем Луговским. Это представители карагандинской школы КВН. Я тоже учился и играл в КВН в Караганде. Мы все играли в одной лиге, но в разных командах. В рамках стендапа познакомился с сестрами Зариной и Мадиной Байболовой. С Айной Мусиной практически в одно время начали выступать на открытом микрофоне. Галым Калиакбаров – это человек, который после университета дал мне первую работу. У него всегда можно чему-то научиться», - признался Асет.

Мадина Байболова четыре года ничего не зарабатывала и работала на энтузиазме. Только в последние годы любимое дело начало приносить доход. То же самое и с другими стендаперами. Информация о заработке стендаперов является конфиденциальной. Тем не менее, многие превратили стендап в основную деятельность и основной источник дохода. Для кого-то же это просто хобби, увлечение.

«Женщины не умеют шутить»

По словам Мадины Байболовой, в первое время зрителей вообще не было.

«Этот жанр никак не был популяризирован в Казахстане. В первое время нужно было объяснить людям, что такое стендап», - рассказала Мадина.

Мадина призналась, что поначалу было тяжело выступать на сцене. Девушка столкнулась со стереотипом, что «женщины не умеют шутить».

«Люди не привыкли сидеть и слушать молча, не выкрикивать. Это нормально, когда какой-то комик тебе не нравится, однако до сих пор подчеркивают: «девочки – это не смешно». Я не обижаюсь, но это немного злит», - сказала Мадина Байболова.

Алексей Луговской в прошлом тоже играл в КВН. Если многие стендаперы превратили свое увлечение в основную деятельность, Алексей совмещает стендап с работой оператора-монтажера.

«Я фрилансер. Работаю оператором-монтажером. На данный момент монтирую сериал. Сложно совмещать два дела. Сейчас не могу писать новые шутки, потому что просто устаю. Шучу о себе, о том, что вижу, что меня волнует. Иногда добавляю то, что в людях откликнется», - поделился Алексей.

«Стендап – честный жанр, где нужно честно рассказывать о происходящем»

У каждого резидента есть свой голос и звучание, появилась своя аудитория.

«Есть зрители, которые слушают нас всех. Есть те, кто составляет свой ТОП-стендаперов среди нас. Это нормально. Нужно не загоняться. Это не соревнование. В потоке конкуренции ты пытаешься стать лучше всех, но зачем? Каждый комик говорит о своем, лучше найти своего зрителя, чем пытаться нравиться всем», - пояснил резидент Stand Up Astana Галым Калиакбаров.

У многих комиков есть свое амплуа – то в чем он хорош. Кто-то семейный комик, другой - политический, третий шутит на социальную тему.

«Мне сложно сказать, о чем именно я шучу. В большей степени шучу о себе, о том, что происходит в моей жизни. Допустим, очень популярно спрашивать мнение комиков по определенным вопросам, которые их никак не касаются. Может быть, когда-нибудь придем к тому, что будем вещать о важных глобальных событиях. Однако пока мне этого не хочется. Что касается того, сложно ли рассказывать о личном, я шутил о своем разводе. Любую информацию можно по-разному подать. Один факт каждый комик раскроет по-разному. Думаю, что стендап – самый честный жанр, где нужно честно говорить о том, что происходит», - поделился Асет Уваев.

Галым Калиакбаров считает, что лучше шутить над темами, в которых ты разбираешься.

«Я не шучу над какими-то вещами, над которыми пока не могу шутить. То есть, я не умею над этим шутить, и людям становится грустно. Люди наоборот напрягаются, а это некомфортно ощущается на сцене. Условно, если шутишь про политику, это должно быть умно. Это, наверное, мэтры делают. Мы еще не на том уровне. Мы можем высказать очевидные вещи. Однако хочется сделать для себя такое, чтобы это вышло круто, умно и тонко», - признался стендапер.

Мадина Байболова шутит на разные темы: о себе, о своих наблюдениях, ситуациях, которые с ней происходят.

«Стендап строится на обычных вещах, которые узнают все люди. Многие думают, что нужно иметь интересную жизнь, чтобы стать стендапером. Однако комику важно замечать обычные, простые вещи, которые происходят каждый день, но которых многие не замечают», - призналась Мадина.

О «матах» в стендапе

Зачастую выступления стендаперов «приукрашивают» нецензурные выражения, если находят правильное применение. Однако стендаперы считают, что не стоит этим сильно увлекаться.

«Можно использовать маты, если они приобретают эмоциональный окрас. Лично я матерюсь, когда нахожусь в барах. Отчасти это от атмосферы, но отчасти от того, что материал вышел не таким хорошим, чтобы рассказывать его без матов», - считает Галым Калиакбаров.

Мадина Байболова тоже советует не пытаться строить на бранных словах свои выступления.

«Учитесь писать чистые шутки. Мат всегда можно добавить. Если нет чистых шуток, то в критической ситуации будем нечем перекрыть. В первое время, возможно, будет тяжело, потому что зал ярче реагирует на мат. Однако постарайтесь написать чистый материал, и через год вы станете гораздо круче тех, кто строит шутки только на мате», - пояснила стендапер.

Многим «залетает» абсурдный юмор

Почти 70% от рассказанного стендаперами является правдой, утверждает Асет Уваев. Остальное – художественный вымысел.

«Есть общие нормы морали, которых нужно придерживаться. Нет табуированных тем и шуток. Нужно набраться опыта, чтобы понимать, что нужно говорить. Если в выступлении речь идет о близких, о разводе, то они на это не обижаются. Обижаются посторонние люди, что отражается в комментариях», - поделился Асет.

Алексей считает, что многим «залетает» абсурдный юмор.

«Нет грани, о чем не нужно шутить. Вопрос в том, как ты будешь шутить. Шутить можно о чем угодно. Это как способ бороться с проблемой, со своей болью», - отметил Алексей Луговской.

Каждый комик сам пишет шутки. Перед выступлением они обсуждают материал с другими стендаперами. Вычитывают новый материал на проверочном концерте. Только с проверенным материалом они выступают на концертах.

«Написание материала – это не плановая тема. Можно написать 10-минутную шутку за один день или за один месяц. Мадина Байболова однажды вышла и начала рассказывать проверенные шутки, однако материал не сработал. Стоя на сцене, Мадина начала просто говорить о своей боли. В итоге получился 20-минутный концерт-импровизация. Однако это было так честно, смешно и классно. Это так отзывалось у зрителей, словно ты присутствуешь на съемках кино. Это неподдающийся логике, продуктивности момент. Это просто вдохновение - что-то нашло на тебя, и ты выдаешь интересный материал», - поделился Галым Калиакбаров.

Мадина призналась, что стендап ей нравится тем, что можно высказать свою позицию и мнение.

«Пишу правду, где-то есть преувеличение, но в целом мысли, ситуация - это все правда. Теоретически любой человек может стать стендапером, но мало кто выдерживает давление на сцене. Это не КВН, где играешь с командой. Это сольное выступление, где ты один выходишь на сцену. Люди разные. Поэтому не все могут выдерживать первое столкновение с реальностью. Если человек напишет «не смешно», это в принципе нормально. Думать, что по жизни понравишься всем – это утопия. Задевает, когда переходят на личности, однако сейчас мало, что может меня разозлить», - призналась Мадина.

В чем специфика казахстанского юмора?

«Специфика казахстанского юмора заключается в менталитете, к тому же у нас есть свои внутренние проблемы, о которых лучше рассказывать. Есть какие-то вещи, которые будут интересны именно казахстанскому зрителю», - считает стендапер Галым Калиакбаров.

Асет Уваев считает, что особенность казахстанского юмора заключается в смешении культур.

«Исторически сложилось так, что у нас многонациональная страна, и каждый внес определенный вклад в культуру, что в конечном итоге выдало коктейль из разных национальных идей. Это заставляет казахстанцев с разных уголков эмоционально и рационально смотреть на определенные вещи», - добавил Асет.

«Хочется сделать стендап философией»

Энтузиазм, желание подарить улыбку зрителям и вывести казахстанский стендап на новый уровень помогает комикам развиваться и не опускать руки.

«Стендап хорошо тем, что зритель может найти то, что ему по вкусу. Кто-то послушает меня, но ему не понравится семейный юмор. Однако он послушает Джамбула и появится ощущение, что комик рассказывает о нем. Айна может рассказать о разводе и те, кто прошел через это, согласятся с ее мыслями. Мне хочется сделать так, чтобы стендап мог кому-то помочь: просто отойти от будничных проблем, помочь понять, что не у него одного такие проблемы, привлечь внимание к проблеме. Я бы очень хотел прийти к этому уровню. Хочется сделать стендап философией, чтобы люди могли тебя цитировать, если выскажешь хорошую позицию на острую проблему. Мне нравится мысль, что комики – современные философы. Мы делимся мыслью, при этом, не отказываясь от юмора. Хочется, чтобы человек не просто посмеялся, а взглянул на какие-то вещи, что-то переосмыслил», - признался продюсер проекта.

Еще одна прелесть стендапа в том, что ты можешь расти, считает Галым Калиакбаров.

«У нас есть «Открытый микрофон», на котором может выступить любой желающий. В новом сезоне будут выступать два начинающих комика, которые записались на «Открытый микрофон». Любой желающий может выступать на концертах. Мы помогаем комикам, которые действительно хотят выступать на сцене и не ленятся», - поделился резидент Stand Up Astana.

Советы для начинающих стендаперов от Мадины Байболовой

«Записывайте свое выступление на видео. Смотрите на себя со стороны. Это поможет вам разобраться с вашим выступлением. Не ленитесь и пишите больше. Чем больше пишешь, тем больше появляется мыслей. Не нужно пытаться закрываться от людей – то есть, не выходите на сцену с защитной реакцией от людей. Аудитория все чувствует. Это все приходит со временем. Много работала над тем, чтобы оставалась связь с залом. Если у вас не получается справиться с волнением, представьте, что вы один на сцене, на вас никто не смотрит. Тогда вы будете выступать более раскрепощёнными», - добавила Мадина Байболова.



