Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Стена спорткомплекса обрушилась в поселке Шубарколь в Карагандинской области

    1 Июля 2023, 15:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рабочем поселке АО «Шубарколь комир» в Нуринском районе Карагандинской области обрушилась стена спортивного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел 25 июня. Стена культурно-спортивного комплекса в вахтовом поселке АО «Шубарколь комир» частично обрушилась на глазах работников. На тот момент здание находилось на ремонте. Пострадавших нет.

    «Пострадавших ни со стороны сотрудников предприятия, ни со стороны подрядной организации, проводящей реконструкцию здания, нет. Причины происшествия выясняются», - сообщили в пресс-службе АО «Шубарколь комир».

    По словам представителей компании, в апреле на территории разреза «Центральный» начались ремонтные работы данного культурно-спортивного комплекса.

    Здание построено в 1989 году. Реконструкция комплекса проводилась для восстановления всего здания. Для организации досуга сотрудников компании в вахтовом поселке есть открытое футбольное поле и площадка для занятий воркаутом, построенные в 2019 году.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Видео Регионы Казахстана Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерболат Досаев выразил соболезнования семье погибшей при пожаре в многоэтажке в Алматы
    Прорабатываем подключение видеокамер учреждений для детей к ЦОУ - Динара Закиева
    27 человек погибли в результате ударов молнии в Индии
    Пожар вспыхнул в Каркаралинском национальном парке
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Шторм ожидается в Казахстане