Стеллажи с бесплатными книгами появились в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае в двух торгово-развлекательных центрах запустили социальный проект KitapAll, целью которой является содействие развитию культуры чтения среди костанайцев путем передачи книг во временное пользование всем желающим, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

Проект инфицирован проектным офисом Рухани жангыру и Костанайским государственным педуниверситетом при поддержке управления внутренней политики.

Как рассказал руководитель проектного офиса Нурбек Абдибеков, книжные стеллажи специально установили в зоне фуд-кортов в ТРЦ, где всегда большое скопление людей.

Мы запустили проект общественного буккроссинга в двух ТРЦ Костаная. На фуд-кортах установили книжные стеллажи для книгообмена. Главная цель - культивировать знания, прививать любовь к книгам у молодёжи. Все это делается в рамках реализации программы Рухани жангыру. Мы думаем, что жители города поддержат проект и вместо тех книг, которые берут читать, будут оставлять свои, - отметил Н. Абдибеков.

Буккроссинг-зоны будут работать с утра до позднего вечера, поэтому любой желающий сможет взять книгу в удобное для себя время.

Книжный фонд нам помогли пополнить Костанайский государственный педуниверситет. Книги разного характера и направления, от классики до фантастики, деловой литературы. Почему именно фуд-корты? Здесь люди за обедом или на выходных могут скоротать время с книгой. Во-первых, это мировой тренд. Во-вторых, такие проекты уже реализованы в Нур-Султане и Алматы, причём весьма успешно, - сказал Н. Абдибеков.

Сейчас книжные стеллажи в двух торговых центрах уже имеют по 50 книг. В резерве у организаторов есть ещё книги, которыми будут пополняться полки в будущем.

Также для популяризации проекта планируется привлечь популярных артистов, спортсменов, блогеров и других лидеры общественного мнения.

В продолжение этого проекта мы хотим реализовать небольшие встречи с известными людьми, спортсменами, чиновниками, которые расскажут о своих любимых книгах. И если будет возможность, пополнять этими книгами стеллажи, - пояснил Н. Абдибеков.

Таким образом, с помощью буккроссинга организаторы планируют дать жителям города еще одну возможность сделать простое доброе дело - дать новую жизнь книгам.