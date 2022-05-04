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    Стела в память о погибшем военном прокуроре открыта в столице

    4 Мая 2022, 09:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открытие памятной стелы, посвященной военному прокурору Южного региона полковнику юстиции Арману Капезову, трагически погибшему в августе прошлого года при исполнении служебного долга, состоялось 3 мая в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    В мероприятии приняли участие руководители Генеральной и военной прокуратур, его коллеги, родные и близкие.

    Присутствовашие отмечали личностные и профессиональные качества Армана Капезова, его честность, порядочность, самоотдачу, оптимизм и жизнелюбие.

    В день трагедии, получив сообщение о пожаре в воинской части, Арман Капезов со своими коллегами незамедлительно выехал на место происшествия. Действовал смело и решительно, организовал работу по сбору и оценке информации о степени опасности. Он находился в непосредственной близости от эпицентра пожара и погиб на месте в результате взрыва.

    Арман отдал работе в прокуратуре 24 года жизни. Прошел путь от рядового сотрудника до руководителя, от лейтенанта до полковника. Его авторитет среди коллег был непререкаем.

    Разделяя скорбь родных и близких, коллеги отметили готовность к дальнейшей поддержке и помощи его семье.

    Как сообщалось ранее, 26 августа 2021 года при взрыве боеприпасов в воинской части № 28349 Байзакского района Жамбылской области трагически погиб военный прокурор Южного региона. У него остались четверо детей.

    За проявленные мужество и самоотверженность Указом Главы государства Арман Капезов посмертно награжден орденом «Айбын» I степени. В память о погибшем в Таразе на фасаде здания военной прокуратуры в сентябре прошлого года открыта мемориальная доска.

    Фото: Генпрокуратура РК

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Генпрокуратура
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