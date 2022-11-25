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    Стекловидный гололед: дорожники устраняют последствия непогоды на трассах РК

    25 Ноября 2022, 10:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 24 на 25 ноября текущего года дорожники вели расчистку и обработку республиканских трасс от образования гололедицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    «Ночью последствия непогоды устраняли около 300 единиц специальной техники и около 400 человек персонала. Для обеспечения безопасного проезда на проезжую часть было нанесено 700 кубометров противогололеднего материала», - сообщили в «КазАвтоЖол».

    Напомним, что ночью ограничение движения для всех видов автотранспортных средств вводилось на четырех участках республиканских автодорог в Акмолинской и Костанайской области. К утру, после проведенных дорожниками работ участки открылись.

    На данный момент из-за непогоды в области Жетысу движение ограничено на участке трассы «Ушарал-Достык» (км 84-184) – это участок от станции Коктума до станции Достык.

    Работы в рамках зимнего содержания продолжаются.

    При возникновении нештатных ситуаций пользователи республиканских автодорог могут обратиться в единый круглосуточный колл-центр АО «НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403.
    Акмолинская область Дороги Погода Жетысуская область Костанай
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