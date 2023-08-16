Стекло в автобусе упало на девушку и ее дочь в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На 21-летнюю карагандинку и ее месячную дочь упало боковое стекло автобуса. Девушка ехала на маршруте №5 из Майкудука на Юго-Восток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ekaraganda.kz.

Инцидент произошел в районе Дома дружбы. Девушка утверждает, что стекло упало само по себе, без какой-то видимой причины: не было ни ДТП, никто не кидался камнями, оно просто рухнуло на головы пассажиров. Лицо ребенка было накрыто пледом, поэтому она не пострадала. Сама же молодая мать вытаскивала из волос осколки стекла и оцарапала руки.

Девушка рассказала подробности происшествия.

«Я ехала в автобусе №5 из Майкудка на Юго-Восток. Автобус проехал остановку «Асар». Дальше дорога была перекрыта, он свернул, чтобы объехать перекрытый участок. В районе Дома дружбы стекло упало на нас. Никто ничего не понял. Это не было ДТП. Никто камнями не кидался. Я как раз с дочкой сидела около этого окна. Это хорошо, что ребенок был закрыт пледом. Так бы ей на лицо упало. Весь плед был в осколках. Я из головы сколько осколков вытащила», - рассказывает пассажирка.

Автобус остановился. Пассажиры вышли, начали стряхивать с себя крошки стекла. Одна из пассажирок держала ребенка, пока девушка вытаскивала из волос осколки. Оцарапала руки.

Никто из пассажиров в этом инциденте серьезно не пострадал, но все были крайне возмущены случившимся.

В автопарке №3 прокомментировали инцидент.

«Администрация автопарка №3 сообщает, что обстоятельства, при которых произошло разрушение стекла в автобусе маршрута №5, установлены. Выяснилось, что оно лопнуло самопроизвольно. Такие случаи происходят даже с новыми автобусами, на техническое состояние которых негативно влияет качество дорог Караганды. Данный автобус, как положено, прошел предрейсовый техосмотр механиком. Автобус находился в удовлетворительном состоянии», - уверяют в автопарке.