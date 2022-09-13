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    Стажировку в Facebook прошел карагандинец в Лондоне

    13 Сентября 2022, 14:56

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Выпускник карагандинской Назарбаев Интеллектуальной школы 2020 года Темирлан Нурлигенов прошел стажировку в лондонском офисе компании Facebook (Meta), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В течение 3 месяцев Темирлан знакомился с «внутренней кухней» компании и набирался опыта в сфере IT в столице Великобритании.

    «Во время стажировки я занимался разработкой внутреннего инструмента, направленного на облегчение работы команды. Помимо того, что этот опыт позволил мне почувствовать себя членом большой компании, он помог мне укрепить уверенность дальше развиваться в этом направлении», – сообщил Темирлан.

    Темирлан - студент 3 курса Казахстанско-Британского технического университета. Параллельно с учебой трудится разработчиком. Цель Темирлана – окончить университет и работать в крупной IT-компании.

    Школьникам, которые интересуются компьютерными науками, Темирлан советует уже сейчас начать развивать необходимые навыки.

    «Знание основ языков программирования, таких как C++, Java, Python, будет огромным плюсом. Для того, чтобы попасть на стажировку и быть конкурентоспособным, необходимо изучать алгоритмы и структуры данных. Полезными ресурсами будут Leetcode и codeforces. Мой совет всем школьникам – определить интересующую сферу и уделить особое внимание профильным предметам, изучить рынок профессий и делать свой выбор», – сказал он.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Великобритания
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