Стажер в столичном супермаркете оформила кредиты на своих коллег на 4 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стажер в столичном супермаркете обманом оформляла кредиты на своих коллег, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе расследования установлено, что 33-летняя гражданка Узбекистана оформляла товарные кредиты на своих коллег. Работая стажером в супермаркете, женщина войдя в доверие работников, через мобильное приложение оформляла на них товарные кредиты и обналичивала их через посредников.

Так, с заявлением в полицию обратилась директор супермаркета, которая сообщила, что стажер обманом завладела сотовым телефоном и оформила на нее кредит на сумму 1,5 млн тенге. Таким образом иностранка обманула трех своих коллег, причинив материальный ущерб на сумму 4 млн тенге.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК. Женщина водворена в изолятор временного содержания, полицейскими устанавливаются граждане, пострадавшие от ее противоправных действий.



