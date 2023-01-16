Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Стажер в столичном супермаркете оформила кредиты на своих коллег на 4 млн тенге

    16 Января 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стажер в столичном супермаркете обманом оформляла кредиты на своих коллег, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе расследования установлено, что 33-летняя гражданка Узбекистана оформляла товарные кредиты на своих коллег. Работая стажером в супермаркете, женщина войдя в доверие работников, через мобильное приложение оформляла на них товарные кредиты и обналичивала их через посредников.

    Так, с заявлением в полицию обратилась директор супермаркета, которая сообщила, что стажер обманом завладела сотовым телефоном и оформила на нее кредит на сумму 1,5 млн тенге. Таким образом иностранка обманула трех своих коллег, причинив материальный ущерб на сумму 4 млн тенге.

    По факту мошенничества проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК. Женщина водворена в изолятор временного содержания, полицейскими устанавливаются граждане, пострадавшие от ее противоправных действий.
    Астана Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Находящегося в международном розыске преступника задержали в ВКО
    Аферистка оформила кредит на 1,5 млн тенге на жительницу Туркестанской области
    Бывшее руководство рынка «Алтын Орда» объявлено в международной розыск
    Жамбылские полицейские нашли пропавшего двухлетнего ребенка
    Популярное
    1 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    2 На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
    3 Крупный завод в СКО выставили на торги
    4 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    5 На сколько обновился состав Сената
    Новости партнеров