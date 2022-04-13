Стая бродячих собак напала на пенсионера в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 73-летнего жителя города Ерсаина Давлетова покусали бездомные собаки в центре города утром 12 апреля, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

По словам мужчины, он вместе со своей супругой шёл по улице Темира Масина, когда на него напала стая собак. Пенсионер отмечает, что все они были агрессивными и внушительных размеров.

«Так получилось, что я шёл впереди супруги, когда выскочили собаки. Пока я отвлёкся на одну лающую впереди, другая укусила меня за ногу сзади. Я думаю, что если бы я в тот момент упал, они бы меня загрызли. Нам просто пришлось убегать от голодных животных», - говорит мужчина.

После нападения псов, мужчина с супругой добежали до строящегося дома. Рабочие вызвали им такси, чтобы доехать до травмпункта.

«Пока ехали, все брюки и обувь были в крови. В больнице мне всё обработали и отправили домой. Нога отекла, ходить больно», - говорит Ерсаин Давлетов.

Его дочь Асель Давлетова просит власти принять необходимые меры. Она считает, что стерилизация и кастрация не спасут людей от укусов собак.

«Пусть их истребляют, как и раньше. Это же не дело. Меньше их не становится. Мой отец - пожилой человек. Явно, он там шёл и не дразнил собак, чтобы они напали. Животные агрессивные и голодные», - сказала дочь Ерсаина.

В управлении здравоохранения ЗКО случай обращения мужчины в травмпункт подтвердили. У Ерсаина была укушенная рана левой голени.

По словам директора Уральской городской ветеринарной станции Гадилбека Алибекова, согласно законодательству, сейчас собак отлавливают, кастрируют или стерилизуют, а затем отпускают в ареал обитания.

«Исключением являются случаи, когда собака агрессивная. Мы её отлавливаем, проверяем и при необходимости усыпляем. Но для этого к нам должно поступить заявление о такой собаке от жителей Уральска», - отметил ветврач.

Напомним, 2 марта в стране вступил в силу Закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому регулирование численности животных, в частности, собак в Казахстане будет осуществляться только путем стерилизации.

«С этого момента в нашем казахстанском обществе отказываемся от отстрела животных, будет гуманный отлов, и регулирование численности животных будет осуществляться только путем стерилизации. В случае наличия у собак опасных заразных болезней, бешенства или в случае, когда собака ведет себя агрессивно и является угрозой жизни и здоровью населения, также общественному порядку, то в таких случаях будет применен безвозвратный отлов», - объясняла ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова.

Тем временем, на прошлой неделе в рамках программы гуманного регулирования численности бродячих животных в Алматы на 2021-2024 годы городским акиматом вновь запущена программа бесплатного чипирования домашних собак и кошек.

Согласно Закону РК «Об ответственном обращении с животными» от 30 декабря 2021 года, чипирование домашних животных в республике станет обязательным с 1 сентября 2023 года.

В Мангистауской области работы по отлову и уничтожению бродячих кошек и собак приостановили. Заместителем акима области Бекболатом Орынбасаровым акимам районов и городов были даны поручения по экстренному созданию приютов на своих территориях. Туда будут сдавать отловленных бродячих животных.