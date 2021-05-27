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    19:43, 26 Май 2021 | GMT +6

    Ставлю задачу увеличить долю ВИЭ в электрогенерации до 15% к 2030 году - Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли поручил Правительству изучить и применить передовой международный опыт локализации в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергетики в целом, передает МИА «Казинформ».

    Казахстан взял устойчивый курс на развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии. Стране удалось добиться качественного прироста ВИЭ в структуре общего энергобаланса – он достиг 3%.

    «Ранее мы определили цель довести этот показатель до 10 % к 2030 году. С учетом новых реалий и текущей положительной динамики ставлю задачу увеличить долю ВИЭ в электрогенерации до 15% к 2030 году», – поручил Глава государства.

    Президент полагает, что Казахстан, будучи большой энергетической страной, должен сохранить лидирующие позиции в новой энергетике и в будущем.

    «Доля казахстанского содержания в проектах ВИЭ все еще крайне мала. Предстоит научиться не только строить новые сверкающие станции, но и развивать местное производство, науку и технологии, растить квалифицированные отечественные кадры. Иначе получится, что вся страна вкладывает в иностранные товары и технологии, оплачивая это через тарифы. Поручаю Правительству внимательно изучить и применить передовой международный опыт локализации в сфере ВИЭ и энергетики в целом», – указал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отметил необходимость стимулирования использования возобновляемых источников энергии среди населения и предложил в рамках развития «умных» городов реализовать пилотные проекты по эксплуатации солнечных панелей и микростанций.

    «Я сторонник, причем твердый сторонник, развития чистой энергетики, и в целом зеленых технологий. Поддерживаю строительство электростанций с использованием возобновляемых источников энергии», – сказал Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев согласился с мнением специалистов, которые считают, что окончательно списывать со счетов атомную энергетику преждевременно и ошибочно. «Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует», – подчеркнул Президент.

    Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли.



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