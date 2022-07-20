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    Ставки субсидирования кредитов для АПК будут зависеть от базовой ставки Нацбанка РК

    20 Июля 2022, 16:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Норматив субсидирования ставок вознаграждения теперь будет зависеть от базовой ставки Национального банка РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Министерством сельского хозяйства Казахстана продолжается поддержка субъектов АПК в виде субсидирования ставок вознаграждения по выданным кредитам финансовых институтов.

    Ранее механизм субсидирования ставок вознаграждения по займам на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных, основных средств, строительство предусматривал снижение ставки вознаграждения на 10%, по пополнению оборотных средств - на 7%, на проведение весенне-полевых и уборочных работ - на 9%.

    При этом субсидирование осуществлялось по кредитам с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей 17% годовых.

    Согласно новой редакции правил, субсидирование осуществляется не более номинальной ставки вознаграждения, рассчитанной как суммарное выражение базовой ставки Нацбанка плюс 7,5% годовых в тенге. Нововведение вступит в силу 25 июля 2022 года.

    Так, например, если при заключении договора займа базовая ставка Нацбанка составляет 14% годовых, номинальная ставка вознаграждения, подлежащая субсидированию, не должна превышать 21,5%. Заемщиком оплачивается 6% от номинальной ставки вознаграждения, из государственного бюджета субсидируется оставшаяся часть номинальной ставки вознаграждения, полученная в результате разницы между суммой базовой ставки Нацбанка плюс 7,5% годовых и оплаченных заемщиком 6% в тенге (при номинальной ставке вознаграждения 21,5% субъект АПК оплачивает 6%, государством субсидируется 15,5%).

    Субсидированию подлежат следующие направления: приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе навесного и прицепного оборудования, приобретение сельскохозяйственных животных, основных средств, строительство (за исключением займов на приобретение основных средств на производство муки, минеральных вод и безалкогольных

    напитков); пополнение оборотных средств, необходимых для технологического цикла производственного процесса; займам, выданным на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

    Таким образом, условия поддержки в рамках данной программы пересмотрены с учетом базовой ставки Нацбанка РК для оперативного реагирования на изменения на финансовом рынке и исключит необходимость постоянных изменений в правила субсидирования.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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