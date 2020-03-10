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    Ставки по тенговым депозитам на март и апрель пересмотрены в Казахстане

    10 Марта 2020, 14:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март и апрель 2020 года в связи с повышением базовой ставки – с 10 марта базовая ставка Национального банка установлена на уровне 12% годовых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март и апрель 2020 года в связи с повышением базовой ставки – с 10 марта базовая ставка Национального банка установлена на уровне 12% годовых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, что согласно Методике определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, рекомендованные ставки подлежат пересмотру и вводятся в действие со дня установления базовой ставки.

    Изменения коснулись ставок по несрочным вкладам, так как они рассчитываются на основе базовой ставки Национального банка. Ставки выросли с 9,8% до 12,5%.

    Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев, и по сберегательным депозитам на 3 месяца также выросли до 13%. Отметим, что ставки по этим депозитам равны наибольшему из значений: средневзвешенной рыночной ставке вознаграждения плюс спред или базовой ставке плюс спред.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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