Ставки акцизов на табачные изделия поэтапно увеличат в РК с 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2023 года в Казахстане начнут поэтапное увеличение ставок акцизов на табачные изделия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.

«Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №135-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают поэтапное повышение акцизных ставок на табачные изделия. Ставки утверждены на 2023, 2024 и 2025 годы», - сообщили в комитете.

По информации ведомства, внесены изменения в строки 14, 15, 16, 18, 21 и 22 таблицы подпункта 1) пункта 4 статьи 463 Налогового кодекса.

Сигареты с фильтром:

- в 2023 г. – 14 100 тенге/1 000 штук;

- в 2024 г. – 15 900 тенге/1 000 штук;

- в 2025 г. – 15 900 тенге/1000 штук.

Также приравнены ставки акциза на сигариллы к ставкам сигарет.

На изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70 процентов от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки:

- в 2023 г. – 9 870 тенге /1000 штук;

- в 2024 г. – 11 130 тенге /1000 штук;

- в 2025 г. – 11 130 тенге /1000 штук.

Кроме этого, внесены изменения в статью 43 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Согласно изменениям, повышена ставка на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах, которая составит:

- в 2023 г. – 53 тенге/миллилитр жидкости;

- в 2024 г. – 55 тенге/миллилитр жидкости;

- в 2025 г. – 55 тенге/миллилитр жидкости.









Фото: epha.org























