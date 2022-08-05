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    • Ставки акцизов на табачные изделия поэтапно увеличат в РК с 2023 года

    5 Августа 2022 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2023 года в Казахстане начнут поэтапное увеличение ставок акцизов на табачные изделия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.

    «Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №135-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают поэтапное повышение акцизных ставок на табачные изделия. Ставки утверждены на 2023, 2024 и 2025 годы», - сообщили в комитете.

    По информации ведомства, внесены изменения в строки 14, 15, 16, 18, 21 и 22 таблицы подпункта 1) пункта 4 статьи 463 Налогового кодекса.

    Сигареты с фильтром:

    - в 2023 г. – 14 100 тенге/1 000 штук;

    - в 2024 г. – 15 900 тенге/1 000 штук;

    - в 2025 г. – 15 900 тенге/1000 штук.

    Также приравнены ставки акциза на сигариллы к ставкам сигарет.

    На изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70 процентов от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки:

    - в 2023 г. – 9 870 тенге /1000 штук;

    - в 2024 г. – 11 130 тенге /1000 штук;

    - в 2025 г. – 11 130 тенге /1000 штук.

    Кроме этого, внесены изменения в статью 43 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

    Согласно изменениям, повышена ставка на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах, которая составит:

    - в 2023 г. – 53 тенге/миллилитр жидкости;

    - в 2024 г. – 55 тенге/миллилитр жидкости;

    - в 2025 г. – 55 тенге/миллилитр жидкости.



    Фото: epha.org
    #Экономика #Минфин РК
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