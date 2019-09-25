Ставка на искусственный интеллект: конференция Huawei Connect 2019

ПЕКИН - ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ - Крупнейшая телекоммуникационная компания Huawei на конференции Huawei Connect 2019, посвященной «Передовым технологиям искусственного интеллекта», продемонстрировала полноценный портфель предложений в области искусственного интеллекта (ИИ), передает собственный корреспондент «МИА «Казинформ» в Китае.

В последнее время компания позиционирует себя в качестве одного из глобальных центров ИИ, осознавая потенциал технологии сетей связей пятого поколения. Так, в опубликованной «Белой книге», посвященной развитию 5G, ее авторы прогнозируют, что к 2035 году они будут генерировать около 12 трлн долларов в общем объеме производства в мире.

В докладе отмечается, что 5G, искусственный интеллект (AI) и Интернет вещей (IoT) будут широко представлены в мире к 2025 году, что ознаменует начало «Нового цифрового века».

Открывая конференцию, заместитель председателя правления Huawei Кен Ху анонсировал самый быстродействующий в мире обучающий кластер искусственного интеллекта Atlas 900 и представил стратегию в сфере компьютерных вычислений.

В компании позиционируют новый продукт Atlas 900 в качестве современного комплекса, который позволяет обработать «Большие данные» за считанные секунды.

По словам Кен Ху, «будущее компьютерных вычислений — это огромный рынок, оцениваемый в сумму более 2 трлн долларов. Мы по-прежнему будем инвестировать в это направление».

При этом для занятия позиций на этом рынке Huawei не собирается изолироваться от мира. Наоборот, она открывает своим клиентам и заказчикам свои технологии и приглашает их участвовать в создании открытой экосистемы. «Начинается новая эпоха исследований. Перед нами безграничный океан потенциальных возможностей, но, чтобы переплыть его, одного корабля не хватит. Сегодня мы спускаем на воду тысячу кораблей. Давайте работать вместе, воспользуемся этой исторической возможностью и поднимем интеллектуальные технологии на новые высоты», - призвал Кен Ху участников конференции.

Наряду с этим, руководство компании заявило о продолжении инициативы TECH4ALL, призванной помочь «еще 500 млн человек получить доступ к цифровым технологиям в течение следующих пяти лет».

На сегодняшний день корпорация обеспечивает бесперебойную связь примерно для 3 млрд человек по всему миру и поддерживает стабильную работу более 1500 сетей в свыше чем 170 странах.

«В целом, за последние годы у компании четко вырисовываются основные направления, на которых она будет сосредотачивать усилия – это искусственный интеллект, большие данные и все то, что начинается со слова «smart», - рассказал в интервью Казинформу в кулуарах прошедшей конференции директор департамента цифровой трансформации евразийского региона Huawei Денис Сереченко.

«В настоящее время мы производим продукты, позволяющие построить комплексную платформу на основе которой можно прийти к полноценной цифровой трансформации», - отметил он.

На конференции компания представила свою стратегию развития интеллектуальных устройств следующего поколения и новых продуктов с искусственным интеллектом для корпоративного рынка. В частности, автономную систему контроля и управления сетями iMaster NCE, интеллектуальное хранилище нового поколения OceanStor Dorado (на базе флеш-накопителей и процессоров Kunpeng и Ascend), интеллектуальное решение для соединения нескольких узлов центров обработки данных Huawei OptiXtrans DC908 и другое.

В выставочном павильоне посетители увидели продукцию и решения более 400 партнеров и отраслевых организаций, включая Intel, SAP, Siemens и других мировых компаний.

На выставке представлена серия процессоров Ascend, включая его последнюю модификацию Ascend910 (на базе искусственного интеллекта). Он позволяет обучать модели ИИ в 2 раза быстрее, чем конкурирующие продукты. Примечательно, что китайский технологический гигант входит в индустрию чипов AI с открытым исходным кодом.

По словам директора департамента по общественным связям Huawei Technologies Kazakhstan Андрея Желтикова, «на выставке можно увидеть смарт-решения компании («умный» город», «безопасный транспорт» и другие)».

«В этом году в Шанхай приехали представители финансового сектора и крупных логистических компаний Казахстана. Мы хотим познакомить наших клиентов с новинками не только в области точечных решений (серверов, оборудования), но и предложить общую идею компании – совместное участие в общей экосистеме по всем направлениям. Мы готовы помочь нашим заказчикам, в том числе в Казахстане, не только приобрести и адаптировать решения компании, но и выйти на новый уровень», - отметил он.

В свою очередь, директор департамента корпоративных сетевых решений представительства Huawei в России Михаил Шпак подчеркнул, что «нынешнее мероприятие отличается тем, что мы все больше рассказываем об искусственном интеллекте не только как о некой теоретической вещи, а показываем практическое применение».

«Сегодня на выставке мы видим реальные кейсы, которые реализованы в Китае. Мы предлагаем полноценную экосистему – это свои сервера и свое программное обеспечение», - резюмировал М. Шпак.

Напомним, что в Шанхае с 18 по 20 сентября прошла традиционная флагманская конференция Huawei Connect 2019. В этом году она собрала 25 тыс. участников из 150 стран мира. Тема мероприятия - «Передовые технологии ИИ», которая нацелена на создание открытой совместной платформы для клиентов и партнеров, позволяющей исследовать новые возможности для формирования интеллектуального будущего.