Статую улыбающегося сфинкса с ямочками на щеках обнаружили в Египте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Статую сфинкса «с улыбающимся лицом и ямочками на щеках» обнаружили египетские археологи неподалеку от Храма Хатхор, одного из наиболее хорошо сохранившихся древних памятников страны. Об этом сообщило в понедельник Министерство туризма и древностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Arab News.

Это последнее из серии открытий, сделанных за последние несколько месяцев.

Артефакт, сделанный из известняка, считается стилизованным изображением древнеримского императора. Он был найден внутри двухуровневой гробницы рядом с храмом на юге Египта. Рядом с «красиво и точно вырезанным» сфинксом ученые обнаружили «римскую стелу, украшенную текстами на двух древнеегипетских языках - демотическом и иероглифическом».

«Возможно, полная расшифровка текста прольет свет на личность правителя, который, по словам египетской исследовательской группы, мог быть императором Клавдием», - говорится в заявлении министерства.

Храм Хатхор, расположенный примерно в 500 километрах к югу от Каира, был домом для Дендерского зодиака, карты звездного неба, которая выставлялась в Лувре в Париже с 1922 года более чем через столетие после того, как француз Себастьен-Луи Солнье вынес ее из храма.

Власти Египта намерены вернуть Дендерский зодиак.

В последние месяцы в стране были сделаны крупные археологические открытия, например, в некрополе Саккара к югу от Каира, а также в Гизе, где находится единственное сохранившееся сооружение из семи чудес древнего мира.

В четверг Министерство древностей объявило об обнаружении скрытого девятиметрового прохода внутри Великой пирамиды Гизы, который, по словам археолога Захи Хавасса, может вести к «настоящей погребальной камере» фараона Хуфу или Хеопса.

Как объявили власти в январе, южнее, в Луксоре, археологи обнаружили 1800-летний «полностью жилой город римской эпохи».

Некоторые эксперты считают, что такие объявления имеют больше политическое и экономическое значение, чем научное. В условиях тяжелого экономического кризиса, власти страны рассчитывают возродить туристический сектор.

К 2028 году правительство Египта намерено привлечь в страну 30 миллионов туристов в год, по сравнению с 13 миллионами до пандемии.