Статуя Махатмы Ганди появилась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный министр иностранных дел и культуры Индии госпожа Минакаши Лекхи в ходе своего визита в Казахстан приняла участие в церемонии открытия статуи Махатмы Ганди. Статуя в натуральную величину расположилась в центре Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный министр иностранных дел и культуры Индии госпожа Минакаши Лекхи возглавила делегацию Индии на VI Саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Она была назначена Специальным Представителем Достопочтенного Премьер-Министра Индии господина Нарендры Моди для участия в Саммите. Являясь одним из членов-основателей, Индия поддерживает инициативы СВМДА, включая организацию и участие в различных мероприятиях организации.

Минакаши Лекхи вместе с другими высокопоставленными лицами, в частности, с заместителем министра культуры и спорта Сериком Жарасбаевым, заместителем акима Астаны Есетом Байкеном, акимом Байконурского района Ерланом Жаулыбаевым открыли статую Махатмы Ганди в натуральную величину, расположенную в центре Астаны. Отметим, что это уже вторая статуя Махатмы Ганди в Казахстане, символизирующая глубокие культурные связи между двумя странами.

Во время своего визита в Казахстан Минакаши Лекхи встретилась с Вице-Президентом Социалистической Республики Вьетнам, госпожой Во Тхи Ань Суаном для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Минакаши Лекхи также выступила перед индийскими студентами Медицинского университета Астаны и посадила сосну в кампусе университета. Индийские студенты поделились своими опытами с Достопочтенным Государственным министром. Перед интерактивной сессией со студентами Минакаши Лекхи встретилась с вице-министром здравоохранения Жандосом Буркитбаевым. Студенты медицинского университета в свою очередь исполнили казахскую музыку, песни и танцы.

Минакаши Лекхи также провела беседу с выпускниками ICCR и ITEC из Казахстана в Культурном центре Свами Вивекананды Посольства Индии. Она подчеркнула важную роль выпускников в укреплении связей между народами двух стран. Выпускники с волнением поделились о том, что их связывает с Индией, и что они испытывают гордость за возможность обучаться в Индии, а также за ее вклад в их профессиональный и личностный рост.

Индия имеет тесные и дружественные отношения с Казахстаном, основанные на культурных и исторических связях. Визит Государственного министра очень своевременный, поскольку Индия отмечает 30-ю годовщину установления дипломатических отношений с Казахстаном. В Посольстве Индии в Казахстане добавили, что этот визит еще больше укрепит динамику двусторонних отношений Индии с Казахстаном.



