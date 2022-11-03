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    Статус закона о Первом Президенте прокомментировали в Минюсте

    3 Ноября 2022, 14:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин сообщил, что законы должны быть приведены в соответствие, в том числе и закон о Первом Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается закона о статусе Первого Президента, то из Конституции все нормы, которые касались Елбасы, исключены. Дело в том, что упоминание о Первом Президенте и нормы, ссылающиеся на него, содержатся не только в законе, о котором вы говорите, но и в других законах», - сообщил Канат Мусин в кулуарах пленарного заседания Сената.

    Таких законов, по его словам, более десяти.

    «Эта работа требует некоторого времени, нужно проанализировать, обобщить и принять решение. Со временем это будет сделано. Работа ведется профильными государственными органами, в законах которых содержатся такие упоминания. Закон еще не передавался в Парламент. Для того, чтобы внести изменения в законодательство, необходим анализ законодательства, законопроект должен быть в плане законопроектных работ», - отметил министр.

    «Работа над планом сейчас ведется. Законопроекта такого в Мажилисе еще нет, он не передавался. Изменения в Конституцию внесены, должны быть приведены в соответствие и другие законы, в том числе о Первом Президенте», - добавил глава Минюста.

    Ранее сообщалось, что в Парламент внесут норму об исключении отдельного закона о Елбасы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Минюст Первый Президент - Елбасы
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