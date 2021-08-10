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Статус вакцинации алматинцев начнут проверять с 1 сентября

10 Августа 2021 14:47
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Статус вакцинации алматинцев начнут проверять с 1 сентября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сотрудников предприятий будут проверять на предмет наличия прививки от коронавируса с 1 сентября. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проверка планируется с 1 сентября. К этой дате будет определен алгоритм», – сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.

В ДСЭК уточнили, что согласно постановления главного госсанврача РК от 14 июля 2021 года определены сроки проведения вакцинации: в срок до 10 августа 2021 года - проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев).

«Следовательно, контроль охвата вакцинацией работников законченным курсом может проводиться только с 1 сентября этого года», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сроки обязательной вакцинации продлевают в Казахстане.



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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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