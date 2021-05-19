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Статус в приложении Ashyq можно проверить, не выходя из дома

19 Мая 2021 15:31
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Статус в приложении Ashyq можно проверить, не выходя из дома

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Как узнать свой статус по КВИ не выходя из дома, рассказали в столичном акимате, передает МИА «Казинформ».

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Для проверки потребуются два устройства с выходом в интернет, на которых уже установлено приложение Ashyq. Открыв сайт ashyq.kz, на компьютере, ноутбуке, планшете или мобильном телефоне, на основной странице можно увидеть нейтральный QR-код, который не привязан ни к одному заведению. С другого устройства, где установлено приложение «Ashyq» сканируется данный QR-код, далее на экране высвечивается статус пользователя.

Такой сервис позволит заранее узнать свой статус при планировании посещения объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Статус посетителям присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр Контроля COVID-19 МЗ РК.

С начала работы по проекту «Ashyq» на объектах предпринимательства в Нур-Султане зарегистрировано 618 участников, отмечают в акимате.

«На сегодня на объектах предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq» по городу Нур-Султан было выявлено 1954 посетителя, нарушающих домашний карантин (инфицированные, имеющие «красный» статус – 875 посетителей, близкоконтактные, имеющие «желтый» статус – 1079 посетителей). С посетителями, нарушающими режим изоляции проводится разъяснительная работа по поводу соблюдения домашнего карантина.

Внедрение проекта «Ashyq» позволяет снизить распространение коронавирусной инфекции, а так же оказывает поддержку объектам предпринимательства в период введения ограничительных мероприятий», - отметили в акимате.


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#Здравоохранение   #Цифровой Казахстан   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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