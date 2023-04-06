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    Статус маслихатов хотят повысить в Казахстане

    6 Апреля 2023, 18:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях повышения статуса маслихаты всех уровней будут наделены дополнительными полномочиями. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков в ходе презентации в Мажилисе законопроекта «О местном самоуправлении в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях повышения статуса, маслихаты всех уровней также будут наделены дополнительными полномочиями – это мониторинг решения акиматами проблем, поднятых на встречах акимов с населением; определение видов и порядка поощрений, а также размер денежного вознаграждения граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка; участие депутатов в работе бюджетных комиссий акимата; предоставление права инициировать уточнение бюджета по мере необходимости», - сказал Бауыржан Омарбеков.

    Также, по его словам, разграничены полномочия председателя маслихата и руководителя аппарата маслихата по административным и организационным вопросам.

    «В рамках усиления деятельности ревизионных комиссий будет применен отдельный порядок финансирования ревизионной комиссии по аналогии с порядком финансирования Высшей аудиторской палаты», - добавил Бауыржан Омарбеков.

    Вице-министр подчеркнул, что для повышения уровня квалификации членов ревизионных комиссий их назначение будет осуществляться по представлению председателя ревизионной комиссии маслихатом по согласованию с Высшей аудиторской палаты.

    «В целом, внедрение и качественная реализация вышеуказанных изменений положит начало формированию новой модели местного самоупрвления, соответствующей территориальным, экономическим, социальным условиям регионов, а также отвечающей интересам жителей и государства в целом», - заключил Бауыржан Омарбеков.

    Автор:

    Серик Сабеков

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