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    Статус культурной столицы СНГ - аким Шымкента рассказал о затратах

    4 Декабря 2020, 14:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Шымкента Мурат Айтенов рассказал, во сколько городу обошелся статус культурной столицы СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас в начале года для проведения (мероприятий) культурной столицы выделено порядка 600 миллионов тенге. В связи с пандемией, бюджет сокращен до 500 миллионов тенге. Мы провели 1700 мероприятий: открытие и закрытие. Многое делали своими силами и силами наших спонсоров», - сказал Мурат Айтенов на брифинге в СЦК.

    Он также рассказал насчет трансляции новогодних праздников по телевидению.

    «Насчет новогодних праздников, онлайн-программ. Во-первых, почему не выбрали компанию, почему Astana, а не Хабар, потому что Хабар к нам не приходил и не предлагал. Предложила Astana, потому что, они говорят, вы – третий республиканский город, мы хотим провести съемку новогодний этот (огонек) в Шымкенте. Ну, мы не отказались - это же маркетинговой ход, и горожанам будет очень приятно. Вся сумма идет от самой компании, которая проводит. Мы своими силами собираемся помочь на местном уровне: экраны и тд. А основной суммы на проведение мероприятий нет», - заключил аким.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    СНГ Шымкент
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