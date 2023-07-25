Статус бывших сельских районов, граничащих с КНР, могут восстановить

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявил о том, что рассматривается вопрос восстановления статуса бывших сельских районов, граничащих с Китайской Народной Республикой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время развитие инфраструктуры приграничных территорий осуществляется в рамках действующих программных документов, в том числе в рамках проекта «Ауыл – ел бесiгi». В 2019-2022 годах по этой программе в 260 приграничных селах реализованы 1462 проекта. В этом году будет реализовано около 300 проектов. Также в концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы обращено внимание на меры по развитию приграничных территорий. Планируется реализация мероприятий по развитию и поддержке существующей инфраструктуры, базовых услуг, также обеспечение качественным интернетом и сотовой связью приграничных населенных пунктов», - отметил на заседании Правительства министр Алибек Куантыров.

Кроме того, будут реализованы мероприятия по субсидированию затрат на строительство жилья, предоставление грантов жителям приграничных населенных пунктов на поддержку бизнес-инициатив, в том числе в сфере сельского хозяйства.

«Также будет разработана дорожная карта по развитию туризма и трансграничных туристических маршрутов. Отдельное внимание будет уделено повышению административной территориальной значимости приграничных районов, преимущественно это коснется вопросов восстановления статуса бывших сельских районов, граничащих с КНР», - добавил министр национальной экономики Алибек Куантыров.