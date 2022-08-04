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    • Статистику по фактам жестокого обращения будут формировать по новой методике Минздрава РК

    4 Августа 2022 04:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения РК утвержден приказ, который регламентируют методику заполнения формы отчетности в части документирования телесных повреждений и (или) психологического воздействия в результате жестокого обращения. Целью приказа является сбор и формирование статистических данных по количеству зарегистрированных случаев/обращений по поводу получения телесных повреждений и (или) психологического воздействия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Данный приказ был разработан в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Законом РКот 29 июня 1998 года «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания».

    Документом предусмотрено внесение изменений и дополнений в формы учетной и отчетной документации, в которых предусмотрены схемы и инструкция по описанию телесных повреждений и психоэмоционального состояния лиц, подвергнувшихся пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания.

    Стоит отметить, что приказ был разработан с учетом информации, полученной в ходе проведения пилотного проекта по документированию телесных повреждений и (или) психологического воздействия в результате жестокого обращения, проведенного с 1 января по 15 мая 2022 года в 4 медорганизациях.

    В нем были задействованы Национальный научный центр травматологии и ортопедии им. академика Батпенова Н.Д., городская поликлиника №5 г. Нур-Султан, городская клиническая больница №7 г. Алматы и многопрофильная больница имени профессора Х.Ж. Макажанова в Карагандинской области.

    Координатором проекта был определен Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени Н.Д. Батпенова.


    #Права человека #Минздрав РК
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