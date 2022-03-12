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    Статистика заболеваемостью COVID-19 в Германии вновь «бьет рекорды»

    12 Марта 2022, 19:07

    БРЮССЕЛЬ-БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что на этой неделе уровень заболеваемости COVID-19 в стране достиг критического уровня, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы находимся в ситуации, которую я хотел бы охарактеризовать как критическую», - сказал К. Лаутербах на еженедельном брифинге для прессы.

    «У нас снова резко возросли показатели заболеваемости коронавирусом. Мнение, что штамм-омикрон – более мягкий вариант, верно только в ограниченной степени», - сказал немецкий министр.

    Несмотря на планируемое смягчения санитарных мер против COVID-19, в четверг в ФРГ было зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом в сутки, в пятницу 11 марта зафиксирована такая же высокая цифра – 252 836 случаев.

    Эксперты говорят, что число случаев может быть еще выше, поскольку многие немецкие испытательные центры работают с ограниченными возможностями.

    Глава министерства здравоохранения К. Лаутербах считает, что вера некоторых жителей Германии, включая политиков, что пандемия COVID-19 уже закончилась, является ошибочной.

    «Не можем быть удовлетворены ситуацией, когда от COVID-19 ежедневно умирает 250 человек. И есть перспектива, что через несколько недель умрет еще больше людей», - сказал министр.

    Тем не менее, в Германии ожидают снятия большинства ограничений по коронавирусу с 20 марта текущего года.

    С этого момента местным правительствам федеральных земель будет разрешено требовать принятия таких мер, как ношение масок, тестирование и другие меры в вирусных «горячих точках» по своему усмотрению.

    Маски останутся обязательными в поездах дальнего следования и на авиарейсах.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Германия Коронавирус в мире Мировые новости
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