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    Статистика преступлений против несовершеннолетних снизилась на 78% за 10 лет - МВД РК

    18 Мая 2023, 12:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Ренат Зулхаиров заявил о снижении количества преступлений против несовершеннолетних за последние 10 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Статистика говорит о снижении преступлений в отношении несовершеннолетних на 78% за последние 10 лет, а совершенных самими несовершеннолетними – на 63%. Однако, приоритетом в нашей работе являются не статистика или динамика преступлений, а именно профилактика правонарушений. Со стороны государства принимаются беспрецедентные меры по ужесточению ответственности», - сказал Ренат Зулхаиров на брифинге в СЦК.

    Он напомнил, что в декабре 2019 года по поручению Президента страны была ужесточена уголовная ответственность за половые преступления.

    «Сейчас за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних введены запреты на условно-досрочное освобождение, на замену меры наказания на более мягкое и запрет на примирение сторон. Введена ответственность сотрудников образования и здравоохранения за несообщение сведений о совершенных тех или иных преступлениях в органы полиции», - отметил спикер.

    «Изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних сейчас у нас особо тяжкие преступления, ответственность за которые предусмотрена от 15 лет лишения свободы. Введен запрет заниматься педагогической деятельностью или занимать любые должности, связанные с детьми», - добавил представитель МВД.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Статистика МВД РК
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