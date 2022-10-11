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    Статистика по инфекционным кожным заболеваниям не снижается в Атырауской области

    11 Октября 2022, 03:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число случаев инфекционных кожных заболеваний фактически не сокращается в Атырауской области. Об этом сообщила главный специалист областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жайнагуль Утепкалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионе с начала года среди населения зарегистрированы 279 человек, заболевших инфекционными кожными заболеваниями. Из них чесоткой – 57 человек, дерматомикозом – 222. Заболеваемость в большинстве случаев наблюдается среди детей до 14 лет. А если быть точнее, 196 случаев или 70%. Из них чесоткой заболели 39 детей, дерматомикозом – 157. В прошлом году за аналогичный период зарегистрирован 301 случай, в том числе среди детей до 14 лет – 213. Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество заболевших сократилось незначительно», - сообщила Жайнагуль Утепкалиева.

    По ее словам, для профилактики кожных заболеваний необходимо соблюдать правила личной гигиены, чаще мыться или посещать баню каждые 5-7 дней. Чаще менять нижнее белье и постельные принадлежности, стирать и гладить их. Желательно, чтобы у каждого человека было свое полотенце и другие предметы пользования. После контакта с животными необходимо тщательно мыть руки с мылом. При малейшем подозрении на чесотку, другие кожные заболевания немедленно обратиться к врачу по месту жительства.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение
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