Статью Президента «Независимость превыше всего» обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Статью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего» обсудили молодые ученые, историки, члены Президентского кадрового резерва и Национального совета общественного доверия в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание независимого клуба «Тарлан», посвященное программной статье Президента проходило с участием известного учёного, доктора исторических наук Таласа Омарбекова, эксперта по вопросам образования, члена Национального совета общественного доверия Кайсара Турсынкожи, ученого, члена Президентского молодежного кадрового резерва Алибека Ыдырысулы, эксперта по вопросам внутренней политики Абылая Сарсенбаева и других.

В своем вступительном слове руководитель клуба «Тарлан» Рауан Бугыбаев отметил, что заседание клуба проходит в день 155-летия лидера национально-либеральной партии «Алаш», выдающегося государственного деятеля Алихана Букейханова.

Рауан Бугыбаев высказал мнение, что «одна из обозначенных целей в статье Президента – это возрождение исторического сознания, через которую идея государственности и позиция государственничества может стать общенациональной консолидирующей силой, одним из идеологических столпов на которых будет зиждиться независимая государственность казахов. Ведь казахская политическая нация – сложный субъект исторического процесса, продолжающий формироваться и творить себя.

В статье Главы государства высказана показательная уверенная позиция, что независимый Казахстан - исторически незыблемый факт. Это необходимая мера для усиления базиса состоявшегося государства».

В ходе мероприятия участники обсудили такие важные темы, как 30-летие Независимости РК, история казахского народа, деятельность видных представителей движения «Алаш», которые внесли огромный вклад в продвижение идеи Независимости.

Руководитель клуба «Тарлан» Рауан Бугыбаев привел слова Главы государства из статьи о необходимости незамедлительно приступить к подготовке нового академического издания по истории Казахстана и системно ее изучать.

Известный историк Талас Омарбеков, отвечая на вопросы участников, подчеркнул, что в рамках юбилея Независимости мы должны особо отметить роль выдающихся личностей, представителей Алаш.

«Я считаю, что история современного Казахстана должна начинаться с начала XX века с эпохи Алаш Орды. Президент в своей статье поручил написать историю Независимости Казахстана, а это должны писать вы, молодежь. Вы не выходцы из Коммунистической партии, как мы. Я, например, хорошо знаю труды Карла Маркса, Ленина, Сталина. Переводили некоторые их книги на казахский язык... Мы сейчас приступили к написанию семитомной книги об истории Казахстана», - сказал историк.

Участник мероприятия член НСОД Кайсар Турсынкожа заявил, что в интеллектуальном клубе «Тарлан» молодые люди обсуждают разные политические инициативы и продвигают свои идеи.

«Я, как член Нацсовета, также стараюсь принимать участие и обсуждать, вникать в новые идеи, какие предложения у молодежи, какой взгляд. Два месяца назад вышла статья Президента «Тәуелсіздік бәрінен қымбат», в рамках которой говорилось про важность истории, истории современного Казахстана. Сегодня мы обсуждали с историком, как писать, какое нынешнее поколение историков есть. В целом историю надо принять. История должна писаться для объединения нации, а не разъединения. Конечно, XX век был страшным. Мы это должны говорить признавать. Но не делить на большевиков и алашординцев, а, наоборот, находить общие точки соприкосновения. Если мы как нация хотим двигаться дальше, то должны не только обсуждать историю, которая была 1000 лет назад, а смотреть вперед», - сказал Кайсар Турсынкожа.

Отметим, сегодня исполняется 155 лет со дня рождения видного общественного и государственного деятеля, организатора и лидера национально-демократической партии «Алаш», ученого и талантливого публициста Алихана Букейханова.

Напомним, 5 января 2021 года в газете «Egemen Qazaqstan» была опубликована статья Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат».

