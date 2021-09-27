Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Статья об эффективности вакцины QazVac появилась на зарубежном портале

    27 Сентября 2021, 18:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Статья об эффективности казахстанской вакцины против COVID-19 была опубликована на научной платформе исследовательских статей Frontiers, в разделе, посвященном микробиологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт платформы.

    В публикации разработчики вакцины рассказывают о проведенных на хомяках опытах, в ходе которых была доказана безопасность и высокая защитная эффективность вакцины QazCovid-In (QazVac),

    В статье авторы отмечают, что первые случаи заболевания коронавирусом COVID-19 были зарегистрированы в Казахстане в марте 2020 года. Ученым удалось выделить вирус SARS-CoV-2 из клинических материалов некоторых пациентов. Впоследствии на основе этого вируса и была разработана вакцина-кандидат QazCovid-in.

    Для разработки вакцины использовали вирус, выращенный в культуре клеток Vero, который был инактивирован формальдегидом, очищен, сконцентрирован, стерилизован фильтрацией, а затем адсорбирован на частицах геля гидроксида алюминия. В качестве вакцины использовали смесь вируса и адъювант в буферном физиологическом растворе.

    Безопасность и защитная эффективность разработанной вакцины были испытаны на сирийских хомяках. В статье подчеркивается, что результаты исследований показали абсолютную безопасность вакцины-кандидата для хомяков, так как после введения она вызывала образование вирус-нейтрализующих антител у вакцинированных животных. Образовавшиеся антитела сохранялись в течение шести месяцев.

    По словам авторов статьи, у вакцинированных хомяков не была обнаружена репликация вируса, они были защищены от развития острой пневмонии, а также вакцина обеспечила 100-процентную выживаемость животных. Разработчики подчеркивают, что перешли к клиническим испытаниям на людях только после успешных опытов над хомяками.

    В статье, опубликованной на платформе Frontiers, разработчики также объясняют, почему их выбор пал именно на разработку инактивированной вакцины. Во-первых, по их словам, технологическая основа для приготовления такой вакцины более традиционна в вирусологической практике и доказала свою эффективность в обеспечении биологической безопасности в борьбе с опасными человеческими заболеваниями, такими как грипп и полиомиелит. Во-вторых, инактивированные вакцины из-за использования инактивированного вируса гарантируют большую безопасность. И в-третьих, данный тип вакцины обеспечивает достаточную иммунологическую эффективность.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Наука Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан будет производить вакцину против ящура
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали