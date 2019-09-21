Статья Касым-Жомарта Токаева в The Hill: Казахстан продолжит продвижение диалога и сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В популярном американском издании The Hill опубликована статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей перевод публикации.

Казахстан продолжит продвижение диалога и сотрудничества

Для меня большая честь совершить визит в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в качестве главы делегации Казахстана. Это будет мой первый визит в статусе Президента, но для меня, как бывшего министра иностранных дел, не станет каким-то новшеством ни визит в США, ни посещение ООН, где я ранее работал на посту Заместителя Генерального секретаря.

Я надеюсь, что мой прежний опыт окажется полезным, поскольку я в своей деятельностью опираюсь на наследие нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева, который блестяще руководил нашей страной. Моя задача в качестве его преемника – продолжить этот впечатляющий прогресс, которого он добился как внутри страны, так и на международной арене.

Действительно, мое избрание на президентских выборах в июне свидетельствует о том, насколько далеко продвинулась наша страна за последние 30 лет. Мирный переход власти и конкурентные выборы, состоявшиеся после решения Президента Назарбаева уйти в отставку в начале этого года, стали свидетельством укоренившейся демократии и стремления казахского народа к дальнейшему развитию. Это и есть моя цель, которую, я уверен, мы достигнем.

В своем первом Послании народу Казахстана в начале этого месяца я подчеркнул важность ускорения политических реформ, улучшения ситуации в области прав человека и качества жизни. Я поставил цель построить по-настоящему современное государство, которое подотчетно и отвечает потребностям своих граждан. Мое намерение – создать государство, которое слушает, и, что еще более важно, слышит голоса своих граждан.

Новый Национальный совет общественного доверия, в состав которого входят представители всех слоев общества, был учрежден для организации подлинного диалога о дальнейшем курсе реформ.

Построение «слышащего» государства также важно для достижения наших целей по ускорению экономического развития и обеспечению всеобщего процветания. За последние три десятилетия наша экономика и уровень жизни наших людей изменились. Но я считаю, что дальнейший рост и модернизация нашей экономики не могут быть устойчивыми без продолжения политических реформ и активного вовлечения всех граждан в процесс принятия решений.

Важным фактором в превращении нашей экономики в наиболее успешную в Центральной Азии стала открытость Казахстана для иностранных инвестиций и партнерства. Мне хотелось бы улучшить инвестиционный климат и сделать так, чтобы наши международные партнеры чувствовали себя безопасно и комфортно, занимаясь бизнесом в нашей стране.

Среди наших партнеров более 700 американских компаний, которые справедливо считают Казахстан региональным коммерческим хабом. В их число входят компании Nasdaq и Goldman Sachs, которые стали акционерами Биржи МФЦА. Крупные американские технологические компании также присоединились к усилиям Казахстана по вхождению нашей страны в четвертую промышленную революцию.

Укреплению деловых связей способствовало подписание в январе 2018 года совместного заявления о Расширенном стратегическом партнерстве между нашими странами. В прошлом году приток американских инвестиций в казахстанскую экономику увеличился на 45 %. Мне хотелось бы видеть больше вовлеченных в нашу экономику американских компаний и инвесторов, для которых обеспечен беспрецедентный в нашем регионе бизнес-климат. Как показали недавние исследования в сфере финансов, мы движемся в верном направлении.

Связи между нашими странами, конечно, выходят далеко за рамки экономики. Мы установили тесные партнерские отношения с США и тесно сотрудничаем по многим важным внешнеполитическим вопросам. Это не изменится. Под моим руководством Казахстан продолжит конструктивную, сбалансированную и независимую внешнюю политику, которую мы так успешно проводили в течение последних трех десятилетий.

Это подход, в основе которого лежит решимость способствовать миру, диалогу и всеобщему сотрудничеству, а также углублять связи между нашим регионом и остальным миром. Казахстан, твердо приверженный идее лучшего будущего для Центральной Азии, предлагает сотрудничество со своими партнерами и союзниками в области торговли, инвестиций, связи, инфраструктуры и безопасности. Благодаря географическому расположению и нашим ценностным ориентирам, Казахстан последовательно позиционирует себя в качестве моста между востоком и западом. Мы очень серьезно воспринимаем эту ответственность. Казахстан, например, активно поддерживает усилия по восстановлению Афганистана, участвуя в программах посредничества, инвестиций и помощи. Международный финансовый центр «Астана» также вносит вклад в процветание региона.

На мировой арене мы будем и впредь выступать за максимально широкий диалог для решения глобальных проблем и поддержки процесса ядерного нераспространения. Добровольно отказавшись от ядерного арсенала, унаследованного от Советского Союза, Казахстан продемонстрировал, что безопасность и влияние не связаны с обладанием этим оружием. Мы используем наш опыт, чтобы побудить другие страны последовать нашему примеру и участвовать в построении мира, который в конечном итоге будет свободен от ядерного оружия.

К сожалению, расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к тому, что мир вновь столкнется с распространением ядерного оружия. Многосторонние переговоры, укрепление доверия и дальнейшего сотрудничества с международными партнерами помогут нам переломить тенденцию и позволят в конечном итоге устранить эту угрозу выживанию человечества. Мы сделаем все от нас зависящее для поддержания диалога, ослабления подозрений и укрепления доверия по данному вопросу и другим глобальным вызовам.

Казахстан вступает в новую эру – эпоху реформ и дальнейшего прогресса. Я уверен, что с помощью союзников и партнеров наша страна достигнет светлого будущего и останется силой добра в мире.



