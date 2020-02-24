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Статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» переведена на русский язык

24 Февраля 2020 15:41
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Статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» переведена на русский язык

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» переведена на русский язык. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«Как известно, статья Президента, посвященная 175-летию великого казахского мыслителя и поэта, вышла в свет 9 января 2020 года в газете «Егемен Қазақстан». Глава государства переосмысливает наследие Абая в контексте целей и задач, стоящих перед современным Казахстаном.


Для тог чтобы в полной мере донести до всего населения содержание этой программной публикации, возникла необходимость в ее переводе на русский язык. Соответствующие запросы поступали и от средств массовой информации.
Поэтому специалисты КИСИ осуществили перевод, который теперь доступен широкому кругу читателей», - написал Берик Уали в Facebook.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Абай,
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