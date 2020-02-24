Статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» переведена на русский язык

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» переведена на русский язык. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Как известно, статья Президента, посвященная 175-летию великого казахского мыслителя и поэта, вышла в свет 9 января 2020 года в газете «Егемен Қазақстан». Глава государства переосмысливает наследие Абая в контексте целей и задач, стоящих перед современным Казахстаном.



Для тог чтобы в полной мере донести до всего населения содержание этой программной публикации, возникла необходимость в ее переводе на русский язык. Соответствующие запросы поступали и от средств массовой информации.

Поэтому специалисты КИСИ осуществили перевод, который теперь доступен широкому кругу читателей», - написал Берик Уали в Facebook.