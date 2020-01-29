Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» опубликована на азербайджанском языке

    29 Января 2020, 00:46

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – На страницах официального издания Азербайджана «Республика» вышла статья Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», передает МИА «Казинформ».

    Статья опубликована на азербайджанском языке. Автор перевода - известный азербайджанский журналист Аида Эйвазова - сообщила о знаменательном событии на своей странице в Facebook.

    В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Аида Эйвазова рассказала о процессе работы над переводом статьи.

    «Думаю, что перевод статьи «Абай и Казахстан в XXI веке» на азербайджанский язык получился на очень высоком уровне. Хотя сам процесс был трудоемким. Обычно я делаю свободные переводы, произвольные. Но здесь нужно было учесть следующее – во-первых, очень значимая дата – 175-летие великого казахского поэта и философа, Абай – это общее тюркское наследие. Во-вторых, в казахском языке есть очень древние слова, и точный перевод этих слов не найти в Интернете. Тем не менее, я постаралась донести общее понимание, чтобы азербайджанцам было легко уловить смысл», - отметила она.

    Также Аида Эйвазова рассказала о том, что 10 дней назад приступила к переводу «Слов назидания» Абая.

    «Каждый день на сайте www.modern.az мы приветствуем с утра наших читателей словами Абая. «Слова назидания» Абая я завершу переводить в конце февраля, после чего Международная Тюркская Академия издаст книгу. Слова Абая напоминают мне хадисы из Корана, напоминают о борьбе азербайджанских поэтов-просветителей Мирзы Алекпера Сабира, Сеида Азима Ширвани. Для меня наследие Абая – это Ата сöзу», - подчеркнула Аида Эйвазова.

    Напомним, 9 января вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan». Статья Главы государства посвящена 175-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, общественного деятеля и значению его личности и наследия для современного общества.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Азербайджан Абай
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков