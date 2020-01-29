Статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» опубликована на азербайджанском языке

БАКУ. КАЗИНФОРМ – На страницах официального издания Азербайджана «Республика» вышла статья Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», передает МИА «Казинформ».

Статья опубликована на азербайджанском языке. Автор перевода - известный азербайджанский журналист Аида Эйвазова - сообщила о знаменательном событии на своей странице в Facebook.

В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Аида Эйвазова рассказала о процессе работы над переводом статьи.

«Думаю, что перевод статьи «Абай и Казахстан в XXI веке» на азербайджанский язык получился на очень высоком уровне. Хотя сам процесс был трудоемким. Обычно я делаю свободные переводы, произвольные. Но здесь нужно было учесть следующее – во-первых, очень значимая дата – 175-летие великого казахского поэта и философа, Абай – это общее тюркское наследие. Во-вторых, в казахском языке есть очень древние слова, и точный перевод этих слов не найти в Интернете. Тем не менее, я постаралась донести общее понимание, чтобы азербайджанцам было легко уловить смысл», - отметила она.

Также Аида Эйвазова рассказала о том, что 10 дней назад приступила к переводу «Слов назидания» Абая.

«Каждый день на сайте www.modern.az мы приветствуем с утра наших читателей словами Абая. «Слова назидания» Абая я завершу переводить в конце февраля, после чего Международная Тюркская Академия издаст книгу. Слова Абая напоминают мне хадисы из Корана, напоминают о борьбе азербайджанских поэтов-просветителей Мирзы Алекпера Сабира, Сеида Азима Ширвани. Для меня наследие Абая – это Ата сöзу», - подчеркнула Аида Эйвазова.

Напомним, 9 января вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan». Статья Главы государства посвящена 175-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, общественного деятеля и значению его личности и наследия для современного общества.