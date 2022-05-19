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Старые двигатели вместо новых поставлялись для военной техники - АФМ
19 Мая 2022 11:15

Старые двигатели вместо новых поставлялись для военной техники - АФМ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Территориальный департамент Агентства финмониторинга по ВКО выявил хищение более 1 млрд тенге должностными лицами АО «Семипалатинский машиностроительный завод», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства.

Как стало известно, хищение осуществлялось путем завышения стоимости запасных частей и поставки в различные войсковые части страны бывших в эксплуатации двигателей для танков, а также танковых шлемофонов.

«Следствием установлено, что первый заместитель генерального директора завода Сулейменов К.Р. умышленно вместо новых двигателей для танков организовал поставку двигателей, выпущенных еще в 1985 - 2012 годах. Приговором суда города Семея Сулейменов К. признан виновным и осужден к семи годам лишения свободы», - сообщили в АФМ.
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