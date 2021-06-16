Стартует регистрация желающих сдать Комплексное тестирование для поступления в магистратуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 июня стартует регистрация желающих принять участие в Комплексном тестировании для поступления в магистратуру. Регистрация будет проходить на сайте Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК app.testcenter.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«При регистрации место проведения тестирования поступающий выбирает самостоятельно. Также на сайте Национального центра тестирования можно пройти пробное тестирование. Сами экзамены начинаются 20 июля и продлятся по 10 августа «, – пояснил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Что касается формата поступления в магистратуру, то в этом году изменений нет. Будет также обеспечена процедура проведения онлайн-апелляции в случае несогласия с результатами тестирования. В течение 30 минут после завершения тестирования поступающий сможет сразу подать заявление на апелляцию.

«Тестирование для поступления в магистратуру состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. Поступающие, у которых есть один из международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами), освобождаются от теста по иностранному языку», – поделился А. Тойбаев.

Следует отметить, что в этом году проходной балл для поступления в магистратуру по государственному образовательному заказу остался прежним – 75 баллов, для поступления на платной основе – 50 баллов. Длительность экзамена составляет четыре часа.

Напомним, что общее количество грантов по программам бакалавриата составляет 56 561 грант, для поступления в магистратуру – 13 263, в докторантуру – 1890. Гранты для подготовки кадров выделяются по востребованным направлениям.