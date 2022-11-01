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    Стартует прием заявок на комплексное тестирование для поступления в магистратуру

    1 Ноября 2022, 21:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 ноября в республике стартует прием заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства науки и высшего образования РК.

    Регистрация будет проходить на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz по 18 ноября 2022 года. Само тестирование пройдет с 28 ноября по 11 декабря.

    При регистрации поступающий самостоятельно выбирает город сдачи тестирования. Внести изменения в заявление по группе образовательных программ, языку и месту сдачи тестирования претенденты могут до завершения срока приема заявлений (до 18 ноября). Информация о дате проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 22 ноября.

    «Комплексное тестирование проводится в электронном формате и состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. На это отводится 3 часа 55 минут. Поступающие, у которых есть один из международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком, освобождаются от сдачи теста по иностранному языку», – пояснил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.


    Миннауки и высшего образования РК
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