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    Стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей в Казахстане

    19 Августа 2022 12:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На портале Business.enbek.kz с 29 августа начинается прием заявок по 3 потоку на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Государственный грант – безвозмездно предоставляемый стартовый капитал, целевым назначением которого является запуск и развитие нового бизнеса.

    Размер гранта составляет 400 МРП (1 225 200 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

    Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.

    Для подачи заявки необходимо:

    зарегистрироваться на Портале;

    пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

    скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на Портал;

    заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

    При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения, центрах обслуживания населения, центрах обслуживания предпринимателей.

    Для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.

    Претендентами на получение государственного гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:

    зарегистрированные безработные;

    индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет);

    плательщики единого совокупного платежа.

    При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

    лица с инвалидностью;

    лица с действующим статусом «кандас»;

    межрегиональные переселенцы;

    члены малообеспеченных семей;

    член многодетной семьи (супруг/супруга);

    лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);

    получатели пособия по потере кормильца;

    молодежь.

    Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет.

    Для обеспечения прозрачности процедур, снижения человеческого фактора, удобства заявителей весь процесс предоставления грантов переведен в электронный формат. Прием заявок на получение гранта осуществляется через единое окно – портал Business.enbek.kz .

    Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

    Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

    Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.

    Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

    Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

    Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на Портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров занятости населения.
    #Минтруда РК
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