Стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ для платников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 июля стартует прием заявлений для участия в августовском ЕНТ и продлится до 30 июля. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. Само тестирование начнется с 10 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.



Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

Стоит отметить, что абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании.

«К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июль, не набрали пороговый балл. Для того чтобы у абитуриентов была возможность зачислиться на платное отделение мы проводим августовское ЕНТ. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Кроме того, выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов.

Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам всех пяти ЕНТ, предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе. Далее они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ-2024 и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе.