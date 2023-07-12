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    Стартует прием документов на грант через портал Egov.kz

    12 Июля 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Нурбек Сапарходжаев, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ», пояснил, в каком порядке будут приниматься документы на грант в этом году.

    «В этом году мы будем принимать документы на грант двумя разными способами. Первый – прием через портал электронного правительства Egov.kz. С помощью этой системы заявитель загружает и отправляет свои документы. После этого необходимая информация собирается и вносится в базу данных нашего Национального центра тестирования. То есть портал и информационная система центра будут взаимосвязаны. Весь процесс онлайн. С завтрашнего дня на портале Egov.kz будет запущен специальный сервис по приему документов на гранты», — сказал Нурбек Сапарходжаев, отвечая на запрос корреспондента.

    По словам спикера, если на портале возникли проблемы или качество интернета плохое, то абитуриенты могут подать свои документы через приемную комиссию учебного заведения.

    «Второй способ получения документа – обратиться в приемную комиссию высших учебных заведений и подать документ в обычном порядке. Он также реализуется через информационную систему Национального центра тестирования. Вчера мы провели встречу с техническими секретарями и председателями высших учебных заведений. В ходе нее была проведена разъяснительная работа. Мы думаем, что все готовы к этому процессу», — сказал Нурбек Сапарходжаев.

    Зампред комитета сообщил, что в случае возникновения технических неполадок создан штаб по их устранению.

    «Мы создали специальный штаб. Он занимается вопросами, к кому следует обращаться по какому вопросу, какие пробелы появились. Мы разослали контактные телефоны штабов приемным комиссиям, работающим в высших учебных заведениях. Они будут в непосредственном контакте с нами», — заключил Нурбек Сапарходжаев.

    По словам спикера, документы абитуриентов будут принимать с 13 по 20 июля.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Образование Миннауки и высшего образования РК
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