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    Стартует отбор кандидатов на обучение в летном вузе

    22 Июля 2023, 11:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова с 21 июля по 8 августа текущего года пройдет отбор абитуриентов, подавших заявление в местные органы военного управления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Учебное заведение ведет подготовку по специальностям «летная эксплуатация воздушных судов в государственной авиации», «авиационная техника и технологии», «эксплуатация беспилотных летательных аппаратов», «военная медицина», «морская техника и технологии в военном деле».

    – Наш вуз укомплектован опытными профессорско-преподавательскими кадрами. Он располагает необходимой материально-технической базой для обучения курсантов летным и инженерно-техническим специальностям, – отметил начальник Военного института Сил воздушной обороны полковник Талгат Сыздыков.

    В ходе отбора в вузе абитуриенты пройдут профессионально-психологический отбор, медицинское освидетельствование в соответствии с правилами проведения военно-врачебной экспертизы, сдадут нормативы по физической подготовке.

    В этом году институт предоставляет 215 мест для казахстанцев, 28 мест для абитуриентов, поступающих в военные учебные заведения России, Армении и Китая. Кроме того, в соответствии с соглашением о подготовке военных кадров для государств – членов ОДКБ вуз предоставит 6 мест для представителей Вооруженных сил Таджикистана.

    Есть особенности в обучении курсантов по специальности «морская техника и технологии в военном деле». На первых двух курсах преподавание общеобразовательных и общевоенных предметов будет проходить на базе Военного института Сил воздушной обороны. А профилирующие дисциплины на третьем – пятом курсах морские техники будут изучать на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Шахмардана Есенова в г. Актау.

    Напомним, в Казахстане подготовка военных специалистов осуществляется в двух алматинских вузах: в Военном институте Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова и в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи, и в актюбинском – Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

    В этих учебных заведениях готовят командиров тактического звена. По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Вузы Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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