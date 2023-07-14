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    Стартует 4 поток приема документов для стипендии «Болашак»

    14 Июля 2023, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четвертый поток приема документов в рамках программы «Болашак» начнется 17 июля и продлится по 15 сентября 2023 года. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются онлайн через портал государственных услуг – eGov.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра международных программ.

    В этом году повышены требования к претендентам на присуждение стипендии «Болашак». Теперь кандидаты должны подтвердить знание иностранного языка. При обучении на английском языке претенденты для обучения должны предоставить сертификат IELTS с результатами:

    · для квотной категории не ниже 5.0. из 9.0

    · самостоятельно поступившим (магистратура) не ниже 6.0 из 9.0

    · стажерам не ниже 5.0 из 9.0.

    В целом, в этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 395 стипендий, по программам докторантуры – 50 стипендий, для прохождения стажировки – 110 стипендий.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Образование Болашак
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