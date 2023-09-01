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    Стартовый образовательный капитал для ребенка введут в Казахстане

    1 Сентября 2023, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стартовый образовательный капитал для ребенка введут в Казахстане. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    «Процесс обеспечения равенства в получении образования должен сопровождаться повышением скорости Интернета и обеспечением бесплатного доступа к цифровым образовательным ресурсам. Образовательная система должна трансформироваться с учетом потребностей рынка труда. Ряд отраслей национальной экономики испытывает кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям. Поэтому предстоит предметно заняться соответствующим образованием», - подчеркнул Президент РК.

    Глава государства отметил, что учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями. Необходимы гибкие механизмы финансирования в зависимости от приоритетов экономики, специфики регионов и отрасли. Демографический рост в нашей стране повышает спрос на образование.

    «Однако принимаемые государством меры в образовательной сфере фрагментарны и слабо взаимосвязаны друг с другом. Поэтому поручаю внедрить Единую добровольную накопительную систему «Келешек», которая охватит детей с пяти лет. Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта «Национальный фонд – детям», позволят им получить качественное образование», - рассказал Президент РК.

    Глава государства добавил, что мы являемся свидетелями масштабных изменений на рынке труда, где все большую роль будет играть цифровая экономика. Более востребованной становится платформенная занятость. Уже сегодня в этом секторе работают свыше полумиллиона человек. Однако их трудовые права все еще слабо защищены. Поэтому предстоит разработать действенные механизмы защиты трудовых прав данной категории граждан и полностью отрегулировать вопрос платформенной занятости.

    Автор:

    Артем Волков

    Экономика Дети Послание Президента РК-2023
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