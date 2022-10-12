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    Стартовало заседание Совета стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией

    12 Октября 2022, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акорде проходит 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией. В мероприятии принимают участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы всегда открыты для всех, кто приехал из Турции на гостеприимную казахскую землю, землю предков. Сегодня мы рады приветствовать делегацию во главе с моим уважаемым братом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Объявляю открытым 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    После этого Глава государства озвучил вопросы, включенные в повестку дня по предварительному соглашению.

    «Первое – взаимодействие в сфере внешней политики и инвестиций. Второй вопрос – торгово-экономическое сотрудничество. Третий вопрос – интеграция в транспортно-логистическом и военном производстве. Четвертое – сотрудничество в сфере сельского хозяйства», - сказал Президент РК.


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Акорда Турция
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