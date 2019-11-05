Стартовало всенародное голосование III сезона проекта «100 новых лиц Казахстана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 ноября, на сайте 100janaesim.ruh.kz стартовало всенародное голосование III сезона проекта «100 новых лиц Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный портал проекта Ruh.kz.

Голосование продлится до 20 ноября.Срок подачи заявок на участие в проекте завершился 1 ноября. Проект осуществляется в рамках программы «Рухани жаңғыру».

С 1 октября до 1 ноября на проект поступило 1665 заявок от молодых казахстанцев, в возрасте до 39 лет. Среди них в категории бизнес - 129 человек, медицина - 106, культура - 373 человека, общество - 307 человек, спорт - 411 человек, в сфере науки и образования - 336 человек.

Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов станут победителями проекта «100 новых лиц - 2019». Наряду с этим, 50% победителей из числа участников будут отбирать члены авторитетного жюри. 20 ноября завершится голосование и отбор участников со стороны жюри.

В третьей декаде ноября жюри соберется для определения второй части победителей.По итогам голосования и работы членов жюри будут определены победители третьего этапа проекта «100 новых лиц Казахстана - 2019», которые станут образцовым примером современных казахстанцев, внесших свой вклад в развитие нашей страны.

Как голосовать?

На сайте 100janaesim.ruh.kz нужно выбрать участников 2019 года и навести указатель мыши на кнопку «Голосовать» под фото претендента. После того, как вы нажмете кнопку «голосовать» под профилем (фотография участника), система запросит ваш адрес электронной почты, после этого к вам на почту поступит код, который нужно будет ввести на сайте, в специальном поле. Каждый человек имеет право голосовать 1 раз по каждому направлению.

Заявки на участие в проекте приходили со всех уголков нашей страны. Среди претендентов есть спортсмены, медработники, общественные деятели, представители сферы культуры и бизнеса. Есть те, кто своим талантом и трудом добился высот в карьере. А есть настоящие герои, которые спасли десятки жизней. Цель проекта – открыть как можно больше новых имен, личных примеров и рассказать их истории казахстанцам.