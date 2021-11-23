Стартовало голосование за кандидатов Нацпремии «30 ЖЫЛ 30 ЕСІМ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стартовало голосование за кандидатов Национальной премии «30 ЖЫЛ 30 ЕСІМ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В честь 30-летия Независимости Казахстана при поддержке Министерства информации и общественного развития РК телерадиокорпорация «Казахстан» объявила о проведении национального конкурса «30 лет - 30 имен». Телевизионная премия будет вручена казахстанцам, внесшим особый вклад в развитие страны, людям, добившимся успехов в различных сферах государства за годы независимости.

На победу в каждой номинации претендуют 5 кандидатов, все они были отобраны специальной экспертной комиссией. Победителей выберут казахстанцы. Всенародное голосование продлится до 30 ноября. Оставить голос за своего кандидата можно на на официальном сайте телерадиокорпорации qazaqstan.tv

Номинации:

- вклад в развитие здравоохранения РК;

- активная общественная деятельность;

- заслуги в области культуры;

- вклад в развитие киноиндустрии;

- за спортивные достижения;

- за вклад в развитие науки;

- за вклад в развитие образования;

- за вклад в сельское хозяйство и агропромышленный комплекс;

- за вклад в развитие традиционного искусства;

- литература.

Среди номинантов на получение национальной премии - общественный деятель Асылы Осман, доктор медицинских наук, академик Серик Акшулаков, певец Димаш Кудайберген, кинорежиссер Акан Сатаев, профессиональный боксер, бронзовый призер Олимпиады в Пекине Канат Ислам, Қазақстанның Еңбек Ері, заслуженный учитель РК Аягуль Миразова, поэт, лауреат Государственной премии Улыкбек Есдаулет.

Номинанты, получившие максимальную поддержку казахстанцев, будут награждены 16 декабря – на торжественном празднике в День Независимости.

Голоса принимаются по адресу https://vote.kaztrk.kz/