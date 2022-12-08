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    Стартовали торги акциями компании «КазМунайГаз»

    8 Декабря 2022, 11:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония открытия торгов акциями АО НК «КазМунайГаз» на вторичном рынке ценных бумаг состоялась в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с задачами, поставленными Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, в комплексе продолжается реформа по дальнейшему снижению доли государства в экономике. Данная реформа является одним из важнейших направлений экономики страны. Сегодня мы являемся свидетелями проведения IPO в ведущей национальной компании «КазМунайГаз». В этой компании работают около 47 тысяч граждан страны», - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    По информации главы Кабмина, общий объем IPO составил 154 млрд тенге, а количество поданных заявок - около 130 тысяч.

    «Доля казахстанцев составила более 95 процентов от общего объема размещенных акций. Обращения наших граждан удовлетворены полностью и в приоритетном порядке», - отметил Премьер-Министр.

    Таким образом, сегодня на бирже Международного финансового центра «Астана» и на Казахстанской фондовой бирже стартовали вторичные торги акциями КМГ.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК КазМунайГаз Экономика
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